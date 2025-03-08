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В НХЛ назвали новую дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

В НХЛ назвали новую дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» (5:2 бул.) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забитыми голами не отметился.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43     0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp)     1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39     2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh)     3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57     4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17     5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)    

Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,68. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 11 апреля во время домашнего матча с «Каролиной Харрикейнз».

В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 14 апреля в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс».

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