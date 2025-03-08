В НХЛ назвали новую дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз» (5:2 бул.) назвала новую дату, когда российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках. Александр в этой встрече забитыми голами не отметился.
Так, после данного матча средний показатель Овечкина по голам за игру в текущем сезоне составляет 0,68. При таком показателе Александр побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки 11 апреля во время домашнего матча с «Каролиной Харрикейнз».
В среднем за карьеру количество голов за встречу у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки 14 апреля в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс».
Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина
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