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Голы Михеева и Бедарда помогли «Чикаго» победить «Юту». У Сергачёва — два ассиста

В ночь с 7 на 8 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Юта». Хозева одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Уайатт Кайзер, Фрэнк Назар, Коннор Бедард, а также российский нападающий Илья Михеев.

У гостей забивали Ник Шмальц, Джон Марино, а также Клейтон Келлер. Михаил Сергачёв отличился двумя результативными передачами.

«Чикаго» остался на 15-м месте Запада с 48 очками. «Юта» занимает 11-ю строчку, у них 66 баллов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

