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Голы Михеева и Бедарда помогли «Чикаго» победить «Юту». У Сергачёва — два ассиста

Голы Михеева и Бедарда помогли «Чикаго» победить «Юту». У Сергачёва — два ассиста
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В ночь с 7 на 8 марта мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Юта». Хозева одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Шмальц (Келлер) – 00:56     1:1 Кайзер (Бедард) – 29:23     2:1 Михеев (Донато) – 32:50     3:1 Назар – 34:30     3:2 Марино (Сергачёв) – 45:04     3:3 Келлер (Сергачёв, Хэйтон) – 52:16 (pp)     4:3 Бедард (Дель Мастро, Терявяйнен) – 63:10    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Уайатт Кайзер, Фрэнк Назар, Коннор Бедард, а также российский нападающий Илья Михеев.

У гостей забивали Ник Шмальц, Джон Марино, а также Клейтон Келлер. Михаил Сергачёв отличился двумя результативными передачами.

«Чикаго» остался на 15-м месте Запада с 48 очками. «Юта» занимает 11-ю строчку, у них 66 баллов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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