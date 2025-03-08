НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 марта
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Сегодня, 8 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи, ещё три продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 00:43 0:2 Зайдер (Кейн, Рэймонд) – 07:00 (pp) 1:2 Рэддиш (Манджапане, Сандин) – 18:39 2:2 Протас (Уилсон) – 40:51 (sh) 3:2 Чикран (Строум, Дюбуа) – 41:57 4:2 Протас (Макмайкл, Карлсон) – 45:17 5:2 Уилсон (Протас) – 49:19 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Иафалло (Миллер, Стэнли) – 18:17 0:2 Моррисси (Элерс, Коннор) – 23:48 (pp) 0:3 Элерс (Демело, Моррисси) – 39:30 1:3 Мерсер (Ковачевич, Палат) – 40:31 1:4 Лаури – 51:56 1:5 Коннор (Шайфли, Виларди) – 54:21 1:6 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 56:55
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Шмальц (Келлер) – 00:56 1:1 Кайзер (Бедард) – 29:23 2:1 Михеев (Донато) – 32:50 3:1 Назар – 34:30 3:2 Марино (Сергачёв) – 45:04 3:3 Келлер (Сергачёв, Хэйтон) – 52:16 (pp) 4:3 Бедард (Дель Мастро, Терявяйнен) – 63:10
Три игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
1 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Петтерссон – 16:14 (pp) 1:1 Фэйбер (Росси, Болди) – 47:12 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Ледди, Фаулер) – 02:37 1:1 Коланджело (ЛаКомбе, Мактавиш) – 14:48 (pp) 1:2 Шенн (Холлоуэй, Кайру) – 30:49 1:3 Болдюк (Фаулер) – 45:21
НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пирсон (Стоун, Уайтклауд) – 12:58 2:0 Барбашёв (Стоун, Хаг) – 24:38 3:0 Саад (Гертл, Макнэбб) – 42:00 4:0 Стоун (Пирсон, Айкел) – 42:54
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 90 очков после 63 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 92 очками после 64 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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