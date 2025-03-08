Гол Барбашёва помог «Вегасу» дома победить «Питтсбург», Малкин провёл 1200-й матч в НХЛ

8 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева льда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 13-й минуте первого периода Таннер Пирсон с передач Марка Стоуна и Зака Уайтклауда открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Иван Барбашёв с передач Марка Стоуна и Николаса Хага удвоил преимущество хозяев.
В начале третьей двадцатиминутки Брэндон Саад с передач Томаша Гертла и Брейдена Макнэбба сделал счёт 3:0. Спустя 54 секунды Марк Стоун с передач Таннера Пирсона и Джека Айкела довёл счёт до крупного.
Отметим, что российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл свой 1200-й матч в рамках НХЛ.
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов оформил второй «сухой» матч в сезоне, отразив 22 броска «Питтсбурга».
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