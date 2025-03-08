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Вегас Голден Найтс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 8 марта 2025, счет 4:0, НХЛ 2024-2025

Гол Барбашёва помог «Вегасу» дома победить «Питтсбург», Малкин провёл 1200-й матч в НХЛ
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8 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Пирсон (Стоун, Уайтклауд) – 12:58     2:0 Барбашёв (Стоун, Хаг) – 24:38     3:0 Саад (Гертл, Макнэбб) – 42:00     4:0 Стоун (Пирсон, Айкел) – 42:54    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 13-й минуте первого периода Таннер Пирсон с передач Марка Стоуна и Зака Уайтклауда открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Иван Барбашёв с передач Марка Стоуна и Николаса Хага удвоил преимущество хозяев.

В начале третьей двадцатиминутки Брэндон Саад с передач Томаша Гертла и Брейдена Макнэбба сделал счёт 3:0. Спустя 54 секунды Марк Стоун с передач Таннера Пирсона и Джека Айкела довёл счёт до крупного.

Отметим, что российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл свой 1200-й матч в рамках НХЛ.

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов оформил второй «сухой» матч в сезоне, отразив 22 броска «Питтсбурга».

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