«Вашингтон» снова победил в НХЛ, Мирра Андреева обыграла Варвару Грачёву. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в очередном матче НХЛ, российская теннисистка Мирра Андреева переиграла представительницу Франции Варвару Грачёву и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, «Локомотив» и «Ахмат» поделили очки во встрече 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня