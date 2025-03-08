«Вашингтон» снова победил в НХЛ, Мирра Андреева обыграла Варвару Грачёву. Главное к утру
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Детройт Ред Уингз» в очередном матче НХЛ, российская теннисистка Мирра Андреева переиграла представительницу Франции Варвару Грачёву и вышла в третий круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе, «Локомотив» и «Ахмат» поделили очки во встрече 20-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» обыграл «Детройт» с двумя голами в меньшинстве. У Протаса 3 очка, у Овечкина 0.
- Мирра Андреева переиграла Варвару Грачёву и вышла в 3-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
- «Локомотив» и «Ахмат» поделили очки в матче 20-го тура РПЛ.
- Даниил Медведев вышел в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, отдав 4 гейма Бу Юньчаокэтэ.
- «Бостон» официально объявил об обмене Брэда Маршана во «Флориду».
- Роман Сафиуллин проиграл Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- «Монако» без Головина сыграл вничью с «Тулузой» в матче 25-го тура Лиги 1.
- «Даллас» официально объявил о переходе Микко Рантанена.
- Лидер НБА «Кливленд» обыграл «Шарлотт» и продлил внушительную победную серию.
- 17-летний Ламин Ямаль выступил против возвращения «Барселоной» звезды футбола.
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