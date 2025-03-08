Российский защитник Мисюль пополнил состав «Бостона» в результате обмена с «Нью-Джерси»

24-летний российский защитник Даниил Мисюль пополнил состав «Бостон Брюинз» в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает пресс-служба «Брюинз». В обратную сторону проследовал нападающий Марк Маклафлин.

В нынешнем сезоне Мисюль провёл за «Нью-Джерси» одну игру. В АХЛ игрок обороны провёл 47 матчей за «Ютика Кометс», записав на свой счёт восемь результативных передач. Уроженец Минска был выбран «Нью-Джерси» в третьем раунде (под общим 70-м номером) драфта НХЛ 2019 года.

25-летний Маклафлин принял участие в 12 играх за «Бостон» в этом сезоне, забив два гола.

Ранее капитан «Бостон Брюинз» Брэд Маршан в результате обмена стал игроком «Флориды Пантерз».