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Расписание матчей МХЛ на 8 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 8 марта 2025 года
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Сегодня, 8 марта, пройдёт один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1-й период
1 : 2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится МХК «Спартак», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 67 очков.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 74 очка за 46 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (74), на третьем — «Омские Ястребы» (72).

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