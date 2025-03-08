Расписание матчей ВХЛ на 8 марта 2025 года
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Сегодня, 8 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
1-й период
2 : 1
Кристалл
Саратов
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 60 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.
Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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