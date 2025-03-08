Расписание матчей ВХЛ на 8 марта 2025 года

Сегодня, 8 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался Омские Крылья Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 88 очков после 60 матчей. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 87 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 86 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 60 встреч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».