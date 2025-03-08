«У «Каролины» отличная раздевалка, но она не всем подходит». Тулски — об уходе Рантанена

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски высказался про обмен нападающего Микко Рантанена в «Даллас Старз».

«У нас отличная организация и отличный тренер. У «Каролины» отличная раздевалка, но она не всем подходит. Насколько я могу судить, это было не в его стиле. И это нормально», — приводит слова Тулски журналист Ник Котсоника на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнз». После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.