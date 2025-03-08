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Расписание матчей КХЛ на 8 марта 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 8 марта 2025 года
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Сегодня, 8 марта, пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 63 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает минское «Динамо», набравшее 79 очков в 61 матче.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 62 играх.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
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