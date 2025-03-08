Расписание матчей КХЛ на 8 марта 2025 года

Сегодня, 8 марта, пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 93 очка в 63 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает минское «Динамо», набравшее 79 очков в 61 матче.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 86 очков в 62 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 82 очками в 62 играх.