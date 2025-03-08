«Плохое решение». Губернатор Северной Каролины — об уходе Рантанена из «Харрикейнз»

Губернатор Северной Каролины Рой Купер прокомментировал уход нападающего «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанена в «Даллас Старз» в результате обмена.

«Плохое решение, Микко. Тебе бы здесь понравилось, но ты не дал Северной Каролине ни единого шанса. С другой стороны, если бы «ураганы» получили от него то, что было в его 13 матчах за клуб, то уход — к лучшему. Теперь пришло время для погони за Кубком Стэнли для «Каролины», — написал Купер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнз». После перехода из «Колорадо» статистика финна пошла на спад: за 13 матчей в составе «ураганов» Микко набрал лишь 6 (2+4) очков.