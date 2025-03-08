Генменеджер «Торонто» прокомментировал обмен Никиты Гребёнкина в «Филадельфию»

Генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг прокомментировал обмен российского нападающего Никиты Гребёнкина в «Филадельфию Флайерз».

«Никита в некотором роде покорил всех в команде своей индивидуальностью. Я сказал ему: «Больше бэкчека, и будет крупнее зарплата (в оригинале — «more backcheck and there'll be a greater paycheck». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Треливинга журналист Дэвид Альтер на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что слова Треливинга про зарплату являются отсылкой к фразе самого Гребёнкина.

Напомним, в активе 21-летнего Гребёнкина 18 (8+10) очков за 32 матча в АХЛ в нынешнем сезоне.