«Сумасшедшее движение». Призёр Олимпиады — об игре Александра Овечкина

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года Сергей Самсонов рассказал об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и отметил разнообразие в голах звёздного форварда.

«Это движение, которое Александр делает сейчас, стоит назвать сумасшедшим. Об этом говорят все мои знакомые и даже люди, которые пристально за хоккеем не смотрят. Что он делает в свои годы — это феноменально. По моему мнению, когда команда хорошо играет, это тоже даёт какую-то энергию. Одно другому не мешает.

Александр забивает голы по-разному. Он не только стоит в большинстве: недавний гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» он забил, находясь под воротами и сыграв на опережение. По 25 минут в матче он не сможет играть, но он найдёт свои моменты, когда сможет вытащить из них всё возможное. Надеюсь, что он побьёт рекорд [Гретцки] в этом сезоне», — приводит слова Самсонова ТАСС.