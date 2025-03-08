Форвард «Вашингтона» Алексей Протас признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас признан первой звездой дня в НХЛ. Во встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2) форвард забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Вторая звезда дня — форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс, который во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:1) забил гол и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. 19-летний нападающий в игре с «Ютой» (4:3 ОТ) забросил победную шайбу в овертайме и отдал передачу.

Отметим, что Протас и Уилсон повторили редчайшее клубное достижение «Вашингтона» 19-летней давности.