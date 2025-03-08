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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
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А. Коваленко: 0 минут штрафа Буше на Атанасове — грубая ошибка, повлиявшая на результат

А. Коваленко: 0 минут штрафа Буше на Атанасове — грубая ошибка, повлиявшая на результат
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о силовом приёме форварда «Авангарда» Рида Буше на Василии Атанасове из «Торпедо», после чего последний не смог продолжить встречу.

«0 минут штрафа Буше на Атанасове — это грубая судейская ошибка, которая в общем-то повлияла на результат.

Поведение Ларионова мне в данной ситуации полностью понятно. И, наоборот, совсем не понятно, почему арбитры даже не изучили этот эпизод по видео. У нас в КХЛ нередко идёт парад просмотров совсем мелких эпизодов, что порядком раздражает, поскольку отвлекает от игры и затягивает её хронометраж. А тут речь шла о травме лидера команды, который покинул площадку, — и ноль внимания. Парадокс!

Атанасов не владел шайбой и тянулся за ней. А Буше ставил ему спину, делал встречное движение и так получилось, что ударил в голову. На мой взгляд, тут или атака игрока, не владеющего шайбой, или — что более вероятно — удар в голову, с нанесением травмы. Две минуты или пять — решать профессиональным арбитрам», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, сегодня, 8 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду омский «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Авангард» 8 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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