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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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Встреча с «Авангардом» станет для «Ак Барса» 1200-м матчем в рамках КХЛ

Встреча с «Авангардом» станет для «Ак Барса» 1200-м матчем в рамках КХЛ
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Сегодня, 8 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Авангард» 8 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

Для казанского клуба данная встреча станет 1200-й в рамках Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» становился трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах), трёхкратным обладателем Кубка Открытия (в 2010, 2020, 2023 годах).

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