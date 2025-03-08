Встреча с «Авангардом» станет для «Ак Барса» 1200-м матчем в рамках КХЛ

Сегодня, 8 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Для казанского клуба данная встреча станет 1200-й в рамках Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» становился трёхкратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах), трёхкратным обладателем Кубка Открытия (в 2010, 2020, 2023 годах).