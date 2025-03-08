СКА — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 8 марта, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 62 матча и на данный момент занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, заработав 73 очка.
«Металлург» провёл 62 матча и расположился на третьей строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 82 очка.
Комментарии
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