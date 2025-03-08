«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Торпедо» провело 62 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 68 очков.

«Спартак» после 61 сыгранной встречи находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 77 очков.

Это будет шестая встреча команд в сезоне. В трёх предыдущих встречах сильнее было «Торпедо», в двух — «Спартак».