Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 8 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне «Торпедо» провело 62 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 68 очков.

«Спартак» после 61 сыгранной встречи находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 77 очков.

Это будет шестая встреча команд в сезоне. В трёх предыдущих встречах сильнее было «Торпедо», в двух — «Спартак».

Материалы по теме
«Такие вещи не забываются». Ларионов — о настрое «Торпедо» на матч со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android