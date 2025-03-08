«Торпедо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 8 марта, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне «Торпедо» провело 62 игры и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 68 очков.
«Спартак» после 61 сыгранной встречи находится на пятой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 77 очков.
Это будет шестая встреча команд в сезоне. В трёх предыдущих встречах сильнее было «Торпедо», в двух — «Спартак».
Комментарии
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