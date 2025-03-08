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Кузнецов: на тренировках СКА Демидов не выделяется, чтобы партнёры не выглядели плохо

Кузнецов: на тренировках СКА Демидов не выделяется, чтобы партнёры не выглядели плохо
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил игру своего партнёра по армейскому клубу Ивана Демидова.

«Я считаю, что каждый хоккеист талантлив по-своему. К сожалению, люди всегда будут сравнивать, кто лучше, а кто хуже. Но у каждого игрока есть свои сильные стороны. Ваня — необыкновенный игрок, который может в одно мгновение превратить ничто в нечто особенное. Он один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел, с точки зрения мастерства и игры. Надеюсь, он продолжит развиваться.

На тренировках он старается не слишком выделяться, чтобы не выставлять партнёров в плохом свете», — приводит слова Кузнецова RG.

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