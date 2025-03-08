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Фетисов: Кучеров — самый талантливый хоккеист за последние десятилетия

Фетисов: Кучеров — самый талантливый хоккеист за последние десятилетия
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о результативности нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Это не просто цифры, это показатель реального таланта хоккеиста. Но для него сегодня, помимо личных показателей, важен успех команды, на него команда рассчитывает. Все его личностные показатели не в ущерб команде, а, наоборот, в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

Никита Кучеров после 59 сыгранных встреч имеет в активе 92 (28+64) очка.

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