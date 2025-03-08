Буцаев: «Авангард» будет тёмной лошадкой и одним из претендентов на Кубок Гагарина

Бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев оценил игру омского «Авангарда» в последних встречах регулярки КХЛ.

— Не скажу, что серия из 10 победных матчей – это какой-то грандиозный успех, но это заслуживает уважения. И это действительно хороший результат. Секрет кроется в том, что клуб после старта сезона понял, что у них проблемы в селекции. Менеджмент занялся поиском игроков, причём были те, которых они могли оставить у себя по окончании прошлого сезона, но почему-то этого не сделали. Но схватились за голову и поняли, что без исполнителей команде будет очень трудно рассчитывать на успех, который был заявлен.

Всё-таки одними своими воспитанниками это очень тяжело сделать. Поэтому здесь прежде всего максимальное усиление состава, обмены, подписания свободных игроков, кто был на рынке. Ги Буше наладил игровую дисциплину, порядок и повысил требования, как в тренировочном, так и в игровом процессе.

– Как вам работа Ги Буше и стиль его хоккея?

– Мы прекрасно видим, что на данном отрезке он действительно показывает хорошую работу и результаты команды говорят сами за себя. О какой-то конкретной его деятельности мы можем судить по играм плей-офф. Считаю, что Омск будет тёмной лошадкой и одним из претендентов на Кубок Гагарина. Сейчас этот клуб входит в тройку лучших, — приводит слова Буцаева Metaratings.

Напомним, сегодня, 8 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду омский «Авангард».