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«У нас хорошая «химия» с Александром Михайловичем». Протас — о своей результативности

«У нас хорошая «химия» с Александром Михайловичем». Протас — о своей результативности
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Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своей результативности в нынешнем сезоне, упомянув капитана команды Александра Овечкина. 24‑летний нападающий в этом сезоне набрал 54 (25+29) очка в 63 матчах.

— В чём секрет вашего успеха в этом сезоне?
— В первую очередь спасибо партнёрам. У нас хорошая «химия» сложилась и с Диланом Строумом, и с Александром Михайловичем (Овечкиным), и с Пьер‑Люком Дюбуа, и с Коннором Макмайклом. Большую часть сезона я провёл с ними в тройках. У нас очень удачно складывается взаимодействие. Конечно же, это внесло наибольший вклад, 100%, — приводит слова Протаса «Матч ТВ».

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