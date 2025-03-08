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Форвард «Динамо» Слепышев: «Локомотив» — самая надёжная команда КХЛ

Форвард «Динамо» Слепышев: «Локомотив» — самая надёжная команда КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Это самая надёжная команда, которая здорово играет в обороне. Знаю требования их главного тренера, так как долго в ЦСКА работал с Игорем Валерьевичем Никитиным. Понимаю, что это за система и какие плоды она приносит. Можно сказать, что «Локомотив» — самый системный соперник, против которого тяжело играть. С такой защитой даже без основного вратаря они здорово играют в обороне и средней зоне», — приводит слова Слепышева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» занимает первое место в таблице Запада, набрав 93 очка.

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