А. Коваленко: не согласен, что у «Торпедо» не будет шансов с «Локомотивом» в плей-офф

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил возможную встречу «Локомотива» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

— Дело идёт к тому, что в первом раунде плей-офф КХЛ встретятся в общем-то родные для вас команды — «Торпедо» и «Локомотив». Многие специалисты говорят, что в этой серии у Нижнего Новгорода шансов нет. Согласны?

— Нет, не согласен. Нижегородский клуб «хоронили» перед плей-офф и год назад, и два. Но я напомню, что в плей-офф-2023 «Торпедо», вопреки всем прогнозам, эффектно остановило московское «Динамо», а в прошлом сезоне завязало равную борьбу со СКА.

Считаю, что за это время команда Игоря Ларионова уж точно не стала слабее. У её молодых лидеров Конюшкова, Атанасова, Силаева — уже третий плей-офф. А что говорить об опытнейшем защитнике Войнове, который выигрывал Кубки Стэнли. Или о форварде Кагарлицком, который играет в плей-офф КХЛ уже лет 10.

Да, «Локомотив» — лидер регулярного чемпионата, у команды есть свой стиль, она радует болельщиков результатом. Но лёгкой прогулки в плей-офф у неё точно не будет. Например, в скорости и желании «Торпедо» точно не уступит, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.