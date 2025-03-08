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Фетисов: в ближайшие 100 лет ни один хоккеист не сможет подобраться к цифрам Овечкина

Фетисов: в ближайшие 100 лет ни один хоккеист не сможет подобраться к цифрам Овечкина
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о феноменальной результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я с Сашей всё время на связи, поэтому я уверен, что у него всё сложится. В ближайшие 100 лет ни один хоккеист не сможет подобраться к отметкам Александра. Но в этом мире всё может случиться. Но забивать по столько голов 20 лет подряд – это круто», — приводит слова Фетисова «Советский спорт».

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10.

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