«Моя голова оказалась в неправильном месте». Евгений Кузнецов — о первом сотрясении

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о первом сотрясении мозга и его последствиях.

— Осталась ли обида на Провольнева или это был несчастный случай?

— Да вы что, ни в коем случае! Это спорт! Мы не за конфеты играем. Каждый выполняет свою работу. Кто-то должен обороняться, кто-то атаковать. Хоккей – мужская игра. Игра в тело приветствуется. Судьи не дали удаления. Значит, всё было правильно. Это с моей точки зрения. Не мне судить.

— По поводу вашего первого сотрясения в матче с ЦСКА. Роман Ротенберг сказал: «Он был практически без сознания. Поехал в больницу. Слава богу, он помнит, как его зовут». Реально всё было так плохо?

— В больницу с доктором ездил. Там сразу сделали обследование. Доктор в госпитале сказал, что сотрясение. Это никакие не выдумки. К сожалению, моя голова оказалась в неправильном месте, — приводит слова Кузнецова «ВсеПроСпорт».