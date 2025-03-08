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«Моя голова оказалась в неправильном месте». Евгений Кузнецов — о первом сотрясении

«Моя голова оказалась в неправильном месте». Евгений Кузнецов — о первом сотрясении
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о первом сотрясении мозга и его последствиях.

— Осталась ли обида на Провольнева или это был несчастный случай?
— Да вы что, ни в коем случае! Это спорт! Мы не за конфеты играем. Каждый выполняет свою работу. Кто-то должен обороняться, кто-то атаковать. Хоккей – мужская игра. Игра в тело приветствуется. Судьи не дали удаления. Значит, всё было правильно. Это с моей точки зрения. Не мне судить.

— По поводу вашего первого сотрясения в матче с ЦСКА. Роман Ротенберг сказал: «Он был практически без сознания. Поехал в больницу. Слава богу, он помнит, как его зовут». Реально всё было так плохо?
— В больницу с доктором ездил. Там сразу сделали обследование. Доктор в госпитале сказал, что сотрясение. Это никакие не выдумки. К сожалению, моя голова оказалась в неправильном месте, — приводит слова Кузнецова «ВсеПроСпорт».

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