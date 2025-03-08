Плющев: проблемы «Авангарда» были в кадрах, которым по непонятным причинам доверили клуб

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об основных проблемах омского «Авангарда» на старте нынешнего сезона КХЛ.

«Основные проблемы «Авангарда» были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили руководить такой командой. В итоге пришёл человек, разбирающийся в хоккее, вернули хоккеистов, от которых отказался предыдущий тренерский штаб, укрепили состав новичками. Так что омичи идут на подъёме, в каждом матче показывают не только результат, но и хорошее качество игры. Начало сезона было как лакмусовая бумажка. Насколько понимаю, в руководстве тоже были перестановки. Момент для изменений настал, и он был уже критическим», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 8 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду омский «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2