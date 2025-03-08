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Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
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Плющев: проблемы «Авангарда» были в кадрах, которым по непонятным причинам доверили клуб

Плющев: проблемы «Авангарда» были в кадрах, которым по непонятным причинам доверили клуб
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об основных проблемах омского «Авангарда» на старте нынешнего сезона КХЛ.

«Основные проблемы «Авангарда» были в тренерских кадрах, которым по непонятным причинам доверили руководить такой командой. В итоге пришёл человек, разбирающийся в хоккее, вернули хоккеистов, от которых отказался предыдущий тренерский штаб, укрепили состав новичками. Так что омичи идут на подъёме, в каждом матче показывают не только результат, но и хорошее качество игры. Начало сезона было как лакмусовая бумажка. Насколько понимаю, в руководстве тоже были перестановки. Момент для изменений настал, и он был уже критическим», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 8 марта, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду омский «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» — «Авангард» 8 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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