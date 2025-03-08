Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» впервые в своей истории забросил 200 шайб в регулярке КХЛ

Сегодня, 8 марта, в Челябинске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду череповецкую «Северсталь». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Трактор» впервые в своей истории забросил 200 шайб в регулярке.

Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами:

8 — СКА;

3 — ЦСКА, «Салават Юлаев»;

2 – «Динамо» Мск, «Спартак»;

1 — «Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Авангард», «Северсталь», «Трактор».