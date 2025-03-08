«Трактор» впервые в своей истории забросил 200 шайб в регулярке КХЛ
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Сегодня, 8 марта, в Челябинске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду череповецкую «Северсталь». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Дер-Аргучинцев (Робинсон, Телегин) – 13:27 (5x5) 2:0 Дронов (Дэй, Светлаков) – 30:23 (5x5)
На 14-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев открыл счёт во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Трактор» впервые в своей истории забросил 200 шайб в регулярке.
Клубы-лидеры по сезонам с 200+ шайбами:
8 — СКА;
3 — ЦСКА, «Салават Юлаев»;
2 – «Динамо» Мск, «Спартак»;
1 — «Локомотив», «Торпедо», «Металлург», «Авангард», «Северсталь», «Трактор».
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