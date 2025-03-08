Артюхин: отсутствие Кузнецова — огромная потеря не только для СКА, но и для всей КХЛ

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил, как отсутствие нападающего Евгения Кузнецова может сказаться на игре СКА.

– Скажется ли на игре СКА вероятное отсутствие Евгения Кузнецова до конца сезона?

– Несомненно, скажется. Евгений Кузнецов — огромная потеря не только для СКА, но и для всей лиги. Он, несмотря ни на что, был и остаётся примером для многих молодых хоккеистов не только на льду, но и в быту, цементируя этот самый быт, отношение к делу, атмосферу в раздевалке и внутри команды.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Жене скорейшего, полнейшего выздоровления, восстановления и возвращения на лёд! Уверен, что он со всем справится, вернувшись на свой уровень.

– Справится ли Кузнецов с ментальной частью своих проблем, которая тянется за ним ещё с НХЛ?

– Да, справится. Кузнецов – взрослый, сильный человек, желающий как можно дольше играть в хоккей, понимающий, что без полнейшего решения всех своих проблем во всевозможных аспектах он не сможет этого делать, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».