Фетисов: Мичков не был ментально готов к началу сезона НХЛ, но сейчас нашёл себя

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова стать лучшим новичком сезона в НХЛ.

«Желаем ему завоевать приз лучшего новичка сезона. Не такое простое начало у него было. Не совсем был ментально готов к новому вызову. Но, думаю, и руководство команды, и товарищи по команде наверняка ему помогли, поддержали. Он нашёл себя. Ну и дай бог ему хорошего окончания сезона. Есть шанс, он один из лучших новичков в этом году. Если он получит приз лучшему новичку, то мы будем за него очень рады», – приводит слова Фетисова «Советский спорт».