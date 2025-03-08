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Крикунов назвал игроков КХЛ, которые в скором времени могут уехать в НХЛ

Крикунов назвал игроков КХЛ, которые в скором времени могут уехать в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, кто из игроков КХЛ в скором времени может уехать в НХЛ. Специалист упомянул Ивана Демидова из СКА, Вадима Мороза и Виталия Пинчука из минского «Динамо», а также голкипера «Металлурга» Илью Набокова.

«К НХЛ сейчас готов Демидов. Он далеко пойдёт. Из минского «Динамо» это Мороз и Пинчук. У нас есть молодые ребята, которые могут проявить себя за океаном. Они есть почти в каждой команде. И не забывайте о Набокове из «Металлурга». Может, этот плей-офф он проведёт ярко, как и прошлый Кубок Гагарина», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 62 встречи, в которых забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач.

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