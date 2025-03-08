«Трактор» одержал крупную победу над «Северсталью» в домашнем матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и «Северсталь» из Череповца. Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Семён Дер-Аргучинцев, Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Никита Коростелёв. За гостей единственную шайбу на свой счёт записал Кирилл Пилипенко.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 88 очков за 63 матча. «Северсталь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 75 очков за 62 игры.