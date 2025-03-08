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Трактор — Северсталь, результат матча 8 марта 2025, счёт 5:1, КХЛ 2024-2025

«Трактор» одержал крупную победу над «Северсталью» в домашнем матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и «Северсталь» из Череповца. Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Дер-Аргучинцев (Робинсон, Телегин) – 13:27 (5x5)     2:0 Дронов (Дэй, Светлаков) – 30:23 (5x5)     3:0 Светлаков (Глотов, Ткачёв) – 40:47 (5x4)     3:1 Пилипенко (Буренов, Аймурзин) – 44:22 (5x5)     4:1 Шабанов (Кадейкин) – 49:28 (5x5)     5:1 Коростелёв (Кравцов, Шабанов) – 57:27 (5x4)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Семён Дер-Аргучинцев, Григорий Дронов, Андрей Светлаков, Максим Шабанов и Никита Коростелёв. За гостей единственную шайбу на свой счёт записал Кирилл Пилипенко.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 88 очков за 63 матча. «Северсталь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 75 очков за 62 игры.

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