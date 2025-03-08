Генеральный менеджер «Далласа» прокомментировал приобретение Микко Рантанена

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл высказался о приобретении нападающего Микко Рантанена из «Каролины Харрикейнз».

«Возможность приобрести и продлить контракт с одним из лучших нападающих НХЛ – это шанс, который мы не могли упустить.

Он демонстрирует исключительное мастерство и видение площадки, а его габариты, постоянство и универсальность делают его одним из самых совершенных игроков в лиге.

Опыт Микко в плей-офф – бесценный актив для нашей команды, ведь мы стремимся к завоеванию Кубка Стэнли», – приводит слова Нилла сайт НХЛ.

28-летний форвард перешёл из «Каролины» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнз».