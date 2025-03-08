Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Далласа» прокомментировал приобретение Микко Рантанена

Генеральный менеджер «Далласа» прокомментировал приобретение Микко Рантанена
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл высказался о приобретении нападающего Микко Рантанена из «Каролины Харрикейнз».

«Возможность приобрести и продлить контракт с одним из лучших нападающих НХЛ – это шанс, который мы не могли упустить.

Он демонстрирует исключительное мастерство и видение площадки, а его габариты, постоянство и универсальность делают его одним из самых совершенных игроков в лиге.

Опыт Микко в плей-офф – бесценный актив для нашей команды, ведь мы стремимся к завоеванию Кубка Стэнли», – приводит слова Нилла сайт НХЛ.

28-летний форвард перешёл из «Каролины» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Он не договорился о продлении контракта с «Эвеланш», а затем и с «Харрикейнз».

Материалы по теме
Официально
«Даллас» официально объявил о переходе Микко Рантанена
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android