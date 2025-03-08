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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 8 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 8 марта
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Сегодня, 8 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
08 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Барыс
Астана
1:0 Чурляев (Варфоломеев) – 01:33 (3x3)     1:1 Оспанов (Колесников) – 03:15 (3x3)     1:2 Александров (Колесников) – 05:23 (3x3)     2:2 Гончар (Марченков) – 10:37 (3x3)     2:3 Колесников (Касенов) – 12:03 (3x3)     2:4 Касенов – 13:03     3:4 Варфоломеев (Чурляев) – 19:11 (3x3)     4:4 Полукаров (Шмелёв) – 20:13 (3x3)     5:4 Варфоломеев – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
08 марта 2025, суббота. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
1:0 Харькин (Варфоломеев) – 08:36 (3x3)     1:1 Шама (Сторчак) – 08:51 (3x3)     1:2 Макаров (Гусынин) – 11:07 (3x3)     1:3 Сторчак (Макаров) – 15:16 (3x3)     2:3 Варфоломеев – 19:24 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
08 марта 2025, суббота. 11:40 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 6
Барыс
Астана
0:1 Макеев – 00:17 (3x3)     1:1 Щитов (Филатов) – 01:36 (3x3)     2:1 Голованов (Сулейманов) – 03:12 (3x3)     2:2 Александров (Оспанов) – 03:56 (3x3)     3:2 Голованов (Крикунов) – 07:40 (3x3)     4:2 Голованов (Сулейманов) – 10:34 (3x3)     4:3 Колесников (Оспанов) – 11:17 (3x3)     4:4 Колесников (Александров) – 11:46 (3x3)     4:5 Филиппенко (Оспанов) – 16:31 (3x3)     4:6 Колесников (Филиппенко) – 20:36 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 11-й тур
08 марта 2025, суббота. 12:45 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Авангард
Омск
1:0 Щитов – 00:27     2:0 Сулейманов (Крикунов) – 02:42 (3x3)     2:1 Лямин (Рыбин) – 05:39 (3x3)     2:2 Лямин (Рыбин) – 10:15 (3x3)     3:2 Крикунов (Дергунов) – 11:11 (3x3)     4:2 Хмелевски (Сулейманов) – 11:42 (3x3)     4:3 Чесалин – 13:19     5:3 Дергунов (Щитов) – 17:23 (3x3)     5:4 Сторчак – 19:10 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнирная таблица КХЛ 3х3
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