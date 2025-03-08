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Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днём

Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днём
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днём.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Хочу пожелать вам счастья, побольше улыбок и цветов! Именно вы даёте нам, мужчинам, смелость и силы идти до конца — прямо к нашим заветным целям и мечтам. Спасибо вам за это! С праздником!» — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды хоккеиста.

39-летний Овечкин ведёт гонку за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в активе канадца 894 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Овечкин к сегодняшнему дню забросил 885 шайб, от повторения рекорда Гретцки его отделяет девять голов, от установления нового рекорда — 10.

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