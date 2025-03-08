Дубль Галиева помог ЦСКА всухую обыграть «Барыс» в гостях

В Астане (Казахстан) на льду «Барыс-Арены» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Гости одержали победу со счётом 3:0.

На второй минут счёт во встрече открыл Владислав Провольнев с передач Егора Афанасьева и Коула Касселса. На девятой минуте Станислав Галиев увеличил преимущество ЦСКА с передач Максима Соркина и Павла Карнаухова. На 22-й минуте Станислав Галиев оформил дубль с передачи Егора Афанасьева.

«Барыс» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 63 матча. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 81 очко за 62 игры.