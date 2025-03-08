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Барыс — ЦСКА, результат матча 8 марта 2025, счёт 0:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Галиева помог ЦСКА всухую обыграть «Барыс» в гостях
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В Астане (Казахстан) на льду «Барыс-Арены» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский ЦСКА. Гости одержали победу со счётом 3:0.

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08 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Афанасьев, Касселс) – 01:21 (5x5)     0:2 Галиев (Соркин, Карнаухов) – 08:05 (5x4)     0:3 Галиев (Афанасьев) – 21:35 (5x5)    

На второй минут счёт во встрече открыл Владислав Провольнев с передач Егора Афанасьева и Коула Касселса. На девятой минуте Станислав Галиев увеличил преимущество ЦСКА с передач Максима Соркина и Павла Карнаухова. На 22-й минуте Станислав Галиев оформил дубль с передачи Егора Афанасьева.

«Барыс» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 63 матча. ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 81 очко за 62 игры.

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