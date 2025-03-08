Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтон выбыл на длительное время из-за травмы. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Том Фитцджералд, его слова приводит пресс-служба клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Точные сроки восстановления игрока не называются. Отмечается, что ещё один травмированный защитник, Йонас Зигенталер, не вернётся в состав до завершения регулярного чемпионата.

Напомним, 31-летний Хэмилтон получил повреждение 5 марта в матче с «Далласом» (3:4). В текущем сезоне на его счету 40 (9+31) очков в 63 играх.

«Дэвилз» занимают шестое место в Восточной конференции, набрав 72 очка за 64 игры.