«Не хотелось бы в концовке отдавать первое место». Кадейкин — о победе над «Северсталью»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал победу над «Северсталью» (5:1).

— Получилась непростая игра. Мы знаем, что «Северсталь» хорошо играет в хоккей, они хорошо катаются, нужно быть всегда внимательным в обороне. Поначалу у них много что получалось, может быть, пауза немного сказалась на нашем тонусе. Они имели хорошие моменты, чтобы забить, Зак подтащил. Но потом мы вкатились, начали давить и накрывать их. Забили хорошие голы. Я думаю, что в целом хороший результат.

— В первом периоде у «Трактора» было достаточно много удалений. Это было следствием того, что уже пять дней не играли?

— Может где-то были заряжены на борьбу, где-то немножечко не успевали. Удаления получились такие, которых можно было бы и избежать.

— Восемь очков из десяти в домашней серии. Можно ли это назвать кирпичиком в построение команды перед решающими играми весной?

— У нас сейчас будет непростая поездка, соперники будут интересные, поэтому думаю, что концовка покажет, что мы можем.

— Приятно будет закончить регулярный чемпионат первыми на Востоке?

— Конечно, мы играем, чтобы забивать голы. Хотим закончить на первом месте Востока. Двигаемся в этом направлении. Не сказать, что мы об этом всегда разговариваем, но не хотелось бы в концовке чемпионата отдавать первое место.

— Что бы вы хотели пожелать девушкам, болеющим за «Трактор», в этот праздничный день?

— Хорошего настроения. Сейчас уже весна, солнышко, а мы, в свою очередь, будем стараться всё делать, чтобы у всех было хорошее настроение, — сказал Кадейкин в интервью «Чемпионату».