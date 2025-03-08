«Лада» победила «Сибирь» в овертайме, но потеряла шансы на выход в плей-офф

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Лада» одержала победу в овертайме со счётом 1:0.

Заброшенной шайбой отметился Максим Березин с передачи Энтони Камара. Несмотря на это, «Лада» потеряла математические шансы на выход в плей-офф, так как тольяттинской команде в этой игре необходима была победа в основное время.

Таким образом, «Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 50 очков за 62 матча. «Сибирь» набрала одно очко в этой встрече и расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 62 очка за аналогичное количество встреч.