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Форвард СКА Толчинский забил впервые с ноября 2024 года

Форвард СКА Толчинский забил впервые с ноября 2024 года
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». На момент написания новости идёт второй перерыв, счёт 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
2 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)    

На 32-й минуте Сергей Толчинский отметился заброшенной шайбой с передач Арсения Грицюка и Александра Никишина, сравняв счёт во встрече. Этот гол стал первым для Толчинского с ноября 2024 года, когда он забил в ворота нижегородского «Торпедо».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 73 очка за 62 матча. «Металлург» находится на третьей строчке в турнирной таблице Востока, заработав 82 очка за 62 игры.

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