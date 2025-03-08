Форвард СКА Толчинский забил впервые с ноября 2024 года

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». На момент написания новости идёт второй перерыв, счёт 2:2.
На 32-й минуте Сергей Толчинский отметился заброшенной шайбой с передач Арсения Грицюка и Александра Никишина, сравняв счёт во встрече. Этот гол стал первым для Толчинского с ноября 2024 года, когда он забил в ворота нижегородского «Торпедо».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 73 очка за 62 матча. «Металлург» находится на третьей строчке в турнирной таблице Востока, заработав 82 очка за 62 игры.
- 8 марта 2025
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