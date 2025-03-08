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Ак Барс — Авангард, результат матча 8 марта 2025, счёт 0:2, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» всухую проиграл «Авангарду» в домашнем матче КХЛ
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал омский «Авангард». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Коледов) – 21:55 (5x5)     0:2 Фьоре (Чистяков) – 34:03 (5x5)    

На 22-й минуте Николай Прохоркин открыл счёт в матче с передачи Павла Коледова. На 35-й минуте Джованни Фьоре с передачи Семёна Чистякова увеличил преимущество гостей.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков за 63 матча. «Авангард» находится на шестой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 80 очков за аналогичное количество встреч.

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