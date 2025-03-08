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«Витязь» разгромил «Сочи» в гостях и прервал серию из пяти поражений

В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Сочи» принимал «Витязь». Гости одержали победу со счётом 5:0.

На 11-й минуте Алексей Макеев с передач Владислава Валенцова и Владимира Галузина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Матвей Заседа увеличил преимущество своей команды с передачи Алексея Макеева. На 23-й минуте Владислав Цицюра забросил третью шайбу «Витязя» с передач Андрея Чивилёва и Андрея Кареева.

На 25-й минуте Ярослав Бусыгин с передач Дмитрия Бучельникова и Дерека Барака довёл счёт до крупного. На 51-й минуте Иван Ежов забросил пятую шайбу гостей с передач Андрея Чивилёва и Ярослава Бусыгина.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 62 матча. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 53 очка за 63 игры.