Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Витязь, результат матча 8 марта 2025, счёт 0:5, КХЛ 2024-2025

«Витязь» разгромил «Сочи» в гостях и прервал серию из пяти поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Сочи» принимал «Витязь». Гости одержали победу со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Макеев (Валенцов, Галузин) – 10:47 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 12:56 (5x5)     0:3 Цицюра (Чивилёв, Кареев) – 22:42 (5x5)     0:4 Бусыгин (Бучельников, Барак) – 24:41 (5x5)     0:5 Ежов (Чивилёв, Бусыгин) – 50:34 (5x4)    

На 11-й минуте Алексей Макеев с передач Владислава Валенцова и Владимира Галузина открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Матвей Заседа увеличил преимущество своей команды с передачи Алексея Макеева. На 23-й минуте Владислав Цицюра забросил третью шайбу «Витязя» с передач Андрея Чивилёва и Андрея Кареева.

На 25-й минуте Ярослав Бусыгин с передач Дмитрия Бучельникова и Дерека Барака довёл счёт до крупного. На 51-й минуте Иван Ежов забросил пятую шайбу гостей с передач Андрея Чивилёва и Ярослава Бусыгина.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 45 очков за 62 матча. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 53 очка за 63 игры.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android