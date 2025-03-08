«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» и стало последним участником плей-офф от Запада

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. «Торпедо» одержало победу со счётом 3:0. И таким образом обеспечило себе выход в плей-офф.

На 17-й минуте Максим Летунов с передачи Никиты Тертышного открыл счёт во встрече. На 56-й минуте Андрей Крутов увеличил преимущество своей команды с передач Егора Виноградова и Евгения Свечникова. В концовке встречи заброшенной шайбой отметился Кирилл Воронин.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 70 очков за 63 матча. «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице Запада, заработав 77 очков за 62 встречи.