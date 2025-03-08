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СКА — Металлург, результат матча 8 марта 2025, счёт 4:2, КХЛ 2024-2025

Дубль Толчинского помог СКА одержать победу над «Металлургом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались санкт-петербургский СКА и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Никишин, Сергей Толчинский (дважды) и Валентин Зыков. За гостей обе шайбы на свой счёт записал Дмитрий Силантьев.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 75 очков за 63 матча. «Металлург» находится на третьей строчке в турнирной таблице Востока, заработав 82 очка за аналогичное количество встреч.

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