Буше — о Ткачёве: мы уже получили добро от врача, он проводит контактные тренировки

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал состояние здоровья форварда Владимира Ткачёва.

«Владимир Ткачёв очень близок к тому, чтобы наконец-то вернуться в состав. Мы уже получили добро от врача, который его оперировал. Он должен быть готов и на льду, и вне льда. Мы делаем всё по протоколу, он находится с командой, проводит разные упражнения: и контактные тренировки, и бесконтактные», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.