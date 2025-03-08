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Буше: два месяца назад «Авангард» эту игру бы проиграл — не было той уверенности в себе

Буше: два месяца назад «Авангард» эту игру бы проиграл — не было той уверенности в себе
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Коледов) – 21:55 (5x5)     0:2 Фьоре (Чистяков) – 34:03 (5x5)    

«Матч был таким, каким мы его и ожидали увидеть. Соперник был очень мотивирован. В первом периоде мы играли хорошо, действовали агрессивно. Казань здорово оборонялась. Во втором периоде у нас были проблемы, нас запирали в зоне.

Ключевой момент, что мы перетерпели во втором периоде. Два месяца назад мы бы эту игру проиграли, тогда у нас не было того спокойствия, той уверенности в себе, в своих силах, что есть сейчас. Сохраняем холодную голову, можем перезагрузиться, раньше, бывало, отбрасывались – сейчас такого нет.

Я был только на трёх играх против «Ак Барса», и каждый матч был непростым. Команды боролись, все выкладывались, а на серии я не смотрю. Не смотрю на игры в комплексе, смотрю на каждый матч как на отдельную историю, и все игры были разные», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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