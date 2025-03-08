Буше: два месяца назад «Авангард» эту игру бы проиграл — не было той уверенности в себе

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал гостевую победу над «Ак Барсом» (2:0).

«Матч был таким, каким мы его и ожидали увидеть. Соперник был очень мотивирован. В первом периоде мы играли хорошо, действовали агрессивно. Казань здорово оборонялась. Во втором периоде у нас были проблемы, нас запирали в зоне.

Ключевой момент, что мы перетерпели во втором периоде. Два месяца назад мы бы эту игру проиграли, тогда у нас не было того спокойствия, той уверенности в себе, в своих силах, что есть сейчас. Сохраняем холодную голову, можем перезагрузиться, раньше, бывало, отбрасывались – сейчас такого нет.

Я был только на трёх играх против «Ак Барса», и каждый матч был непростым. Команды боролись, все выкладывались, а на серии я не смотрю. Не смотрю на игры в комплексе, смотрю на каждый матч как на отдельную историю, и все игры были разные», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.