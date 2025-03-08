Форвард СКА Толчинский высказался о своей результативности в матче с «Металлургом»

Форвард СКА Сергей Толчинский после победы над «Металлургом» (4:2) высказался о своей результативности в матче. Напомним, нападающий оформил в этой встрече дубль.

– Мог третий гол в большинстве забивать, но вратарь отбил. Жалко.

– Где проходили СТО, кто чистил вам турбины?

– Не буду раскрывать секреты. Как видите, сегодня колёса ехали.

– Как ваши турбины?

– Чисты. Как тренер сказал (смеётся), - передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Хоккеист забил впервые с 21 ноября 2024 года – тогда Толчинский забросил шайбу в ворота «Торпедо». Результативными действиями форвард не отмечался с 5 января. Всего в текущем сезоне на счету Толчинского 12 (6+6) очков в 43 играх.