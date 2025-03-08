Форвард СКА Толчинский высказался о своей результативности в матче с «Металлургом»
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Форвард СКА Сергей Толчинский после победы над «Металлургом» (4:2) высказался о своей результативности в матче. Напомним, нападающий оформил в этой встрече дубль.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5) 1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5) 1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5) 2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4) 3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5) 4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)
– Мог третий гол в большинстве забивать, но вратарь отбил. Жалко.
– Где проходили СТО, кто чистил вам турбины?
– Не буду раскрывать секреты. Как видите, сегодня колёса ехали.
– Как ваши турбины?
– Чисты. Как тренер сказал (смеётся), - передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Хоккеист забил впервые с 21 ноября 2024 года – тогда Толчинский забросил шайбу в ворота «Торпедо». Результативными действиями форвард не отмечался с 5 января. Всего в текущем сезоне на счету Толчинского 12 (6+6) очков в 43 играх.
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