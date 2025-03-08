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Буше: сейчас у нас нет Маклауда, Ткачёва и Галимова — когда появятся, будем искать «химию»

Буше: сейчас у нас нет Маклауда, Ткачёва и Галимова — когда появятся, будем искать «химию»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Ак Барсом» ответил на вопрос, находится ли сейчас омская команда на пике. «Авангард» не проигрывает уже 11 матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Коледов) – 21:55 (5x5)     0:2 Фьоре (Чистяков) – 34:03 (5x5)    

«Я не верю, что когда-либо в принципе команда может находиться на пике. Нужно постоянно становиться лучше, сейчас у нас нет Маклауда, Ткачёва, Галимова. Когда эти ребята вернутся, они помогут нам взобраться на ещё более высокий уровень. С возвращением Гранта и Чайки преобразилась наша оборона, они добавили нам габаритов. Ещё будут прибавлять, улучшать свою игру и игру всей команды. Когда появятся нападающие, будем искать «химию» между ними. Нужно, чтобы мы стали единым кулаком. На пике ты, когда уже поднял кубок, в остальные моменты постоянно улучшаешься, и ребята это делают, работают с большой самоотдачей.

Хорошие моменты бывают то у одной команды, то у другой. Все команды сильные, стараемся справляться с тем, что нам предлагает игра. За счёт спокойствия и уверенности в себе обыграли «Торпедо», проигрывали 0:2, но не переживали. Всё делали правильно, сохраняли спокойствие, всё делали грамотно, и эти вещи сложились в общую картинку. Здорово, что смогли перезагрузиться перед третьим периодом, он был уже получше. Долгий выезд, доволен ребятами. Сейчас нам важно передохнуть», – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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