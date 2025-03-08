Гатиятулин: шайбе было некуда деваться — где-то невезение сыграло свою роль

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:2).

«Динамичный матч с нашей стороны. Много хороших отрезков, был азарт, напор, движение. Не было заброшенных шайб. Где-то реализация играет роль, соперник воспользовался своими отрезками, а мы нет. Шайбе, казалось бы, уже некуда деваться, но забить так и не удалось. Понимали, что у Омска была серия побед, она придаёт уверенность.

Начало было за соперником, они много владели шайбой, было много бросков, но в основном они шли от периметра. Опасных моментов было немного, во втором внесли корректировки. После нелогично пропущенного гола создавали моменты, но, возможно, где-то невезение сыграло свою роль. Через работу надо доигрывать такие моменты в завершении.

По составу у нас есть обойма игроков, мы не живём сиюминутно, хотим посмотреть всех, кому-то дать передохнуть из основы. Максим Быков? Он тоже в обойме, мы смотрим игры «Нефтяника», понимаем, что он прибавил, будем смотреть. Те ребята, кто играет сейчас, играют неплохо, где-то разве что не хватает стабильности», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.