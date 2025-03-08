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Толчинский: не мог вспомнить, как радоваться голу. Забываешь, что вообще надо делать

Толчинский: не мог вспомнить, как радоваться голу. Забываешь, что вообще надо делать
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Нападающий СКА Сергей Толчинский поделился эмоциями от своей второй заброшенной шайбы в матче с «Металлургом» (4:2). Напомним, форвард забил впервые с ноября 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Никишин (Юдин, Хайруллин) – 09:58 (5x5)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 16:57 (5x5)     1:2 Силантьев (Зернов, Канцеров) – 19:44 (5x5)     2:2 Толчинский (Грицюк, Никишин) – 31:10 (5x4)     3:2 Зыков (Воробьёв, Никишин) – 42:32 (5x5)     4:2 Толчинский (Дедунов, Зинченко) – 45:51 (5x5)    

– Расскажите про свой второй гол.
– Моё звено хорошо сыграло – Зина [Иван Зинченко] отобрал шайбу, Дед [Павел Дедунов] увидел мой выход, отдал через бортик. Видел, что сзади никто не бежит, сразу задумал так забить. Когда первый гол за такое долгое время забиваешь, не можешь вспомнить, как радоваться. Забываешь, что вообще надо делать, это чувство. Есть облегчение, когда долго не забиваешь. Это придаёт много сил и вдохновения. Надеюсь, по инерции вперёд дальше понесёт, – передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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